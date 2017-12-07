Дайджест
Международный трибунал в Гааге прекратит свое существование
7 декабрь 2017 (11:59)
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) завершил основную работу и в этом месяце прекратит существование. Об этом в среду, 6 декабря, на заседании Совбеза ООН заявил председатель трибунала Кармел Агиус, сообщает ТАСС.
Работа прекращена после вынесения приговора главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младичу и рассмотрения апелляции по делу бывшего главы правительства хорватского государственного образования Герцег-Босна Ядранко Прлича. «Оба вердикта были знаменательными и за ними внимательно следили по всему миру», — сказал Кармел Агиус.
МТБЮ был основан в 1993 году и располагался в Гааге. Трибунал имел мандат Совбеза ООН. Он рассматривал дела, связанные с военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности во время войн в бывшей Югославии с 1991 по 2001 год. Среди подсудимых был бывший президент Сербии и Союзной Республики Югославия Слободан Милошевич.
Работа прекращена после вынесения приговора главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младичу и рассмотрения апелляции по делу бывшего главы правительства хорватского государственного образования Герцег-Босна Ядранко Прлича. «Оба вердикта были знаменательными и за ними внимательно следили по всему миру», — сказал Кармел Агиус.
МТБЮ был основан в 1993 году и располагался в Гааге. Трибунал имел мандат Совбеза ООН. Он рассматривал дела, связанные с военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности во время войн в бывшей Югославии с 1991 по 2001 год. Среди подсудимых был бывший президент Сербии и Союзной Республики Югославия Слободан Милошевич.
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