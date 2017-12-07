Дайджест
Боевики ИГ сохранили способность устраивать террористические атаки
7 декабрь 2017 (11:59)
Поражение «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии и Ираке не повлияло на способность группировки устраивать террористические атаки. Об этом заявили представители американской разведки и военные советники в сенате, передает Reuters.
«К сожалению мы не видим, как потеря территории ИГ превращается в сокращение способности «вдохновлять» на атаки», — сказала директор разведки в Национальном контртеррористическом центре США Лора Шайо. По ее мнению, террористы смогут находить сторонников в разных странах благодаря социальным медиа в интернете.
«Это новый халифат — в киберпространстве», — заявил республиканец, предстатель комитета по нацбезопасности и государственным вопросам Рон Джонсон.
«К сожалению мы не видим, как потеря территории ИГ превращается в сокращение способности «вдохновлять» на атаки», — сказала директор разведки в Национальном контртеррористическом центре США Лора Шайо. По ее мнению, террористы смогут находить сторонников в разных странах благодаря социальным медиа в интернете.
«Это новый халифат — в киберпространстве», — заявил республиканец, предстатель комитета по нацбезопасности и государственным вопросам Рон Джонсон.
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