Дайджест
В Абу-Даби покажут проданную за 400 млн долл. США картину
7 декабрь 2017 (11:58)
Первый филиал французского музея искусств Лувр в Абу-Даби планирует включить в экспозицию картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Об этом сообщается на сайте музея.
В середине ноября картина ушла с молотка на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Единственное из известных полотен Леонардо да Винчи, находившееся в частной коллекции, стало главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. Торги длились почти полчаса, «Спаситель мира» достался покупателю, предложившему 400 млн долл. США. Его имя представители аукциона не раскрывают.
Официальное открытие эмиратского Лувра состоялось в ноябре в присутствии наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейида Аль Нахайяна, президента Франции Эммануэля Макрона, королей Бахрейна, Марокко, президента Афганистана и высокопоставленных лиц разных стран.
В середине ноября картина ушла с молотка на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Единственное из известных полотен Леонардо да Винчи, находившееся в частной коллекции, стало главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. Торги длились почти полчаса, «Спаситель мира» достался покупателю, предложившему 400 млн долл. США. Его имя представители аукциона не раскрывают.
Официальное открытие эмиратского Лувра состоялось в ноябре в присутствии наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейида Аль Нахайяна, президента Франции Эммануэля Макрона, королей Бахрейна, Марокко, президента Афганистана и высокопоставленных лиц разных стран.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Картину Леонардо Да Винчи продали за рекордную сумму
- Картину Да Винчи выставили на торги
- Крупнейшая выставка Леонардо да Винчи открывается в Лондоне
- Потерянную картину да Винчи «Спаситель мира» оценили в $200 миллионов
- На картине 19-го века найдены отпечатки пальцев Леонардо да Винчи
Loading...