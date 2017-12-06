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РМК начала строительство торгово-развлекательного центра в Карабаше
6 декабрь 2017 (17:53)
УрБК, Челябинск, 06.12.2017. В Карабаше состоялась торжественная церемония закладки первого камня будущего торгово-развлекательного центра (ТРЦ). Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании (РМК).
В мероприятии приняли участие глава Челябинской области Борис Дубровский и председатель cовета директоров РМК Игорь Алтушкин.
ТРЦ будет построен в рамках программы стратегического развития Карабаша, рассчитанной до 2021 года. Соглашение о ее реализации на площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» в феврале этого года подписали президент РМК Всеволод Левин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Карабашского городского округа Олег Буданов.
Торгово-развлекательный центр в Карабаше будет возведен на месте старого городского рынка, рядом с новым многофункциональным спортивным комплексом «Металлург», который в сентябре текущего года открыла РМК.
Общая площадь трехэтажного (с учетом цоколя) объекта превысит 6 тыс. 200 кв. м. Якорными арендаторами ТРЦ станут магазины продовольственных и промышленных товаров. Также здесь разместятся многофункциональный центр, аптека, стоматология, банк, кинозалы и фудкорт. На прилегающей территории будет автопарковка, детская площадка, зимой здесь организуют ледовый городок.
«Комплексное развитие территорий присутствия предприятий Группы РМК было и остается нашим приоритетом. Мы многое сделали для повышения экологической безопасности завода «Карабашмедь», благодаря чему объемы выбросов сократились в десятки раз. Пришла пора развития самого города для улучшения качества жизни населения. Мы реконструировали санаторий-профилакторий, построили спорткомплекс, приступаем к возведению торгового центра. Уверен, он будет пользоваться популярностью не только у жителей города, но и близлежащих районов и станет востребованным местом культурного досуга», — заявил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.
В мероприятии приняли участие глава Челябинской области Борис Дубровский и председатель cовета директоров РМК Игорь Алтушкин.
ТРЦ будет построен в рамках программы стратегического развития Карабаша, рассчитанной до 2021 года. Соглашение о ее реализации на площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» в феврале этого года подписали президент РМК Всеволод Левин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Карабашского городского округа Олег Буданов.
Торгово-развлекательный центр в Карабаше будет возведен на месте старого городского рынка, рядом с новым многофункциональным спортивным комплексом «Металлург», который в сентябре текущего года открыла РМК.
Общая площадь трехэтажного (с учетом цоколя) объекта превысит 6 тыс. 200 кв. м. Якорными арендаторами ТРЦ станут магазины продовольственных и промышленных товаров. Также здесь разместятся многофункциональный центр, аптека, стоматология, банк, кинозалы и фудкорт. На прилегающей территории будет автопарковка, детская площадка, зимой здесь организуют ледовый городок.
«Комплексное развитие территорий присутствия предприятий Группы РМК было и остается нашим приоритетом. Мы многое сделали для повышения экологической безопасности завода «Карабашмедь», благодаря чему объемы выбросов сократились в десятки раз. Пришла пора развития самого города для улучшения качества жизни населения. Мы реконструировали санаторий-профилакторий, построили спорткомплекс, приступаем к возведению торгового центра. Уверен, он будет пользоваться популярностью не только у жителей города, но и близлежащих районов и станет востребованным местом культурного досуга», — заявил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.
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