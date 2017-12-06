Дайджест

ООН приостановит поставки продуктов на Донбасс

Всемирная продовольственная программа ООН в ближайшие несколько месяцев приостановит оказание продовольственной помощи жителям Донбасса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организации в Риме.



«Это не самый большой сюрприз: наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов», — сообщил он, добавив, что программа завершится в конце февраля 2018 года.



Представитель организации добавил, что операция по предоставлению продовольствия «на самом деле должна была прекратиться в конце декабря, но мы решили продлить ее на два месяца, чтобы пережить самую суровую часть зимы».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: