Дайджест
ООН приостановит поставки продуктов на Донбасс
6 декабрь 2017 (17:13)
Всемирная продовольственная программа ООН в ближайшие несколько месяцев приостановит оказание продовольственной помощи жителям Донбасса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организации в Риме.
«Это не самый большой сюрприз: наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов», — сообщил он, добавив, что программа завершится в конце февраля 2018 года.
Представитель организации добавил, что операция по предоставлению продовольствия «на самом деле должна была прекратиться в конце декабря, но мы решили продлить ее на два месяца, чтобы пережить самую суровую часть зимы».
«Это не самый большой сюрприз: наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов», — сообщил он, добавив, что программа завершится в конце февраля 2018 года.
Представитель организации добавил, что операция по предоставлению продовольствия «на самом деле должна была прекратиться в конце декабря, но мы решили продлить ее на два месяца, чтобы пережить самую суровую часть зимы».
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