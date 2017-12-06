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Российские спортсмены смогут выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом рассказал президент организации Томас Бах на пресс-конференции, передает портал «Лента.ру».



Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован по решению исполкома. Также всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.



Заседание исполкома проходило в Лозанне (Швейцария). Решение принималось на основе выводов, сделанных двумя комиссиями: Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Первая занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр в Сочи, вторая расследовала причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию положительных допинг-проб.

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