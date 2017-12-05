Кризис

Объем выдачи ипотечных кредитов в Свердловской области вырос на 22%

За 9 месяцев 2017 года в Свердловской области было выдано 23 тыс. ипотечных кредитов, что на 22% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.



По его словам, по итогам 2017 года общая цифра может превысить 30 тыс. кредитов.



«В денежном эквиваленте на Среднем Урале за 9 месяцев выдано 40 млрд руб. Это на 30% больше уровня января-сентября 2016 года», — сообщил Е. Болотин.

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