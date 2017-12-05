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Компания Facebook разработала приложение Messenger Kids

5 декабрь 2017 (17:35)

Компания Facebook презентовала новое приложение, которое получило название Messenger Kids. Об этом сообщает портал «Газета.ру».

Оно позволит детям и подросткам обмениваться сообщениями и видеозвонками без регистрации учетной записи.

Пока новый мессенджер будет доступен только на территории США и только владельцам гаджетов на платформе iOS. Вскоре появится версия и для пользователей платформы Android.

Отмечается, что дети смогут жаловаться на тех пользователей, которые ведут себя грубо при общении. Кроме того, в мессенджере будет отсутствовать реклама.

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