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Компания Facebook разработала приложение Messenger Kids

Компания Facebook презентовала новое приложение, которое получило название Messenger Kids. Об этом сообщает портал «Газета.ру».



Оно позволит детям и подросткам обмениваться сообщениями и видеозвонками без регистрации учетной записи.



Пока новый мессенджер будет доступен только на территории США и только владельцам гаджетов на платформе iOS. Вскоре появится версия и для пользователей платформы Android.



Отмечается, что дети смогут жаловаться на тех пользователей, которые ведут себя грубо при общении. Кроме того, в мессенджере будет отсутствовать реклама.

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