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Верховный суд США разрешил исполнение иммиграционного указа

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа полную реализацию всех положений иммиграционного указа, который запрещает въезд гражданам шести стран на территорию Соединенных Штатов, передает Reuters.



За реализацию указа суд высказался 7 голосами, против — 2.



Отмечается, что решение носит временный характер — до окончательного рассмотрения исков, поданных против указа.



Действующий запрет касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Кроме того, Трамп в сентябре отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.

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