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Верховный суд США разрешил исполнение иммиграционного указа

5 декабрь 2017 (17:35)

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа полную реализацию всех положений иммиграционного указа, который запрещает въезд гражданам шести стран на территорию Соединенных Штатов, передает Reuters.

За реализацию указа суд высказался 7 голосами, против — 2.

Отмечается, что решение носит временный характер — до окончательного рассмотрения исков, поданных против указа.

Действующий запрет касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Кроме того, Трамп в сентябре отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.

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