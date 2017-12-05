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Верховный суд США разрешил исполнение иммиграционного указа
5 декабрь 2017 (17:35)
Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа полную реализацию всех положений иммиграционного указа, который запрещает въезд гражданам шести стран на территорию Соединенных Штатов, передает Reuters.
За реализацию указа суд высказался 7 голосами, против — 2.
Отмечается, что решение носит временный характер — до окончательного рассмотрения исков, поданных против указа.
Действующий запрет касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Кроме того, Трамп в сентябре отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.
За реализацию указа суд высказался 7 голосами, против — 2.
Отмечается, что решение носит временный характер — до окончательного рассмотрения исков, поданных против указа.
Действующий запрет касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Кроме того, Трамп в сентябре отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.
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