Кризис

К созданию компенсационного фонда авиаперевозчиков могут привлечь страховщиков

Минтранс России предложил привлечь средства страховщиков к формированию фонда на случай банкротства авиакомпаний. Соответствующая инициатива размещена на сайте министерства.



В ведомстве отметили, что предложенная схема является лишь одним из вариантов создания фонда. Вместе с тем иных предложений в своем сообщении ведомство не приводит.



Идея создания специального фонда на случай банкротства авиаперевозчиков появилась в Минтрансе России после краха авиакомпании «ВИМ-Авиа». Окончательное решение о системе формирования фонда должно принять правительство РФ.

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