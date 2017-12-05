Дайджест
Абоненты «МегаФона» на Урале оценили результаты жеребьевки ЧМ-2018
5 декабрь 2017 (10:01)
2 декабря 2017 года абоненты установили рекорд по объему скаченного трафика. Такую активность вызвала онлайн-трансляция жеребьевки чемпионата мира по футболу–2018 и обсуждение ее итогов. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» на Урале.
Каждый час клиенты оператора генерили столько трафика, что его хватило бы на просмотр 15 тыс. футбольных матчей. Среди жителей крупных городов, следящих за важным футбольным мероприятием в режиме онлайн, больше всего фанатов оказалось в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Здесь трафик увеличился на треть. Самая популярная социальная сеть — Вконтакте.
Самыми активными болельщиками, следящими за жеребьевкой чемпионата миру по футболу–2018 со смартфонов, стали жители небольших населенных пунктов. К примеру, в поселке Валериановск Качканарского городского округа Свердловской области жители увеличили объем интернет-трафика сразу в 6 раз.
Для любителей футбола, которые не смогли наблюдать церемонию по телевизору, «МегаФон» организовал онлайн-трансляцию в мобильном приложении «МегаФон.ТВ». С помощью качественного соединения и высокой скорости 4G тысячи зрителей в любом месте смогли узнать, кто же стал командами-соперниками России и поделиться этим в социальных сетях.
В день жеребьевки для постоянного мониторинга состояния инфраструктуры и нагрузки непрерывно работал специальный Центр управления информационными технологиями. Благодаря ISDN-телефонии комментаторы и журналисты транслировали происходящее без задержек, а качество «голоса» при этом оставалось на высшем уровне.
«Жеребьевка прошла на высшем уровне. Техническая команда «МегаФона», в которую вошли пять инженеров из Уральского филиала, поддерживали работоспособность транспортной сети в Столичном филиале как во время подготовки, так и в период проведения мероприятия. Мы оперативно реагировали на возможные инциденты, а также вели мониторинг по устранению предаварийных ситуаций на сети», — отметил старший инженер по эксплуатации транспортной сети компании «МегаФон» на Урале Андрей Нестеров.
«МегаФон» обеспечил место проведения церемонии качественной мобильной связью, беспроводным и проводным доступами в интернет, VPN и фиксированной связью. Также было организовано техническое оснащение ключевых объектов: место проведения жеребьевки в Кремле, штаб-квартира FIFA, отели участников жеребьевки, аэропорты Москвы.
Каждый час клиенты оператора генерили столько трафика, что его хватило бы на просмотр 15 тыс. футбольных матчей. Среди жителей крупных городов, следящих за важным футбольным мероприятием в режиме онлайн, больше всего фанатов оказалось в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Здесь трафик увеличился на треть. Самая популярная социальная сеть — Вконтакте.
Самыми активными болельщиками, следящими за жеребьевкой чемпионата миру по футболу–2018 со смартфонов, стали жители небольших населенных пунктов. К примеру, в поселке Валериановск Качканарского городского округа Свердловской области жители увеличили объем интернет-трафика сразу в 6 раз.
Для любителей футбола, которые не смогли наблюдать церемонию по телевизору, «МегаФон» организовал онлайн-трансляцию в мобильном приложении «МегаФон.ТВ». С помощью качественного соединения и высокой скорости 4G тысячи зрителей в любом месте смогли узнать, кто же стал командами-соперниками России и поделиться этим в социальных сетях.
В день жеребьевки для постоянного мониторинга состояния инфраструктуры и нагрузки непрерывно работал специальный Центр управления информационными технологиями. Благодаря ISDN-телефонии комментаторы и журналисты транслировали происходящее без задержек, а качество «голоса» при этом оставалось на высшем уровне.
«Жеребьевка прошла на высшем уровне. Техническая команда «МегаФона», в которую вошли пять инженеров из Уральского филиала, поддерживали работоспособность транспортной сети в Столичном филиале как во время подготовки, так и в период проведения мероприятия. Мы оперативно реагировали на возможные инциденты, а также вели мониторинг по устранению предаварийных ситуаций на сети», — отметил старший инженер по эксплуатации транспортной сети компании «МегаФон» на Урале Андрей Нестеров.
«МегаФон» обеспечил место проведения церемонии качественной мобильной связью, беспроводным и проводным доступами в интернет, VPN и фиксированной связью. Также было организовано техническое оснащение ключевых объектов: место проведения жеребьевки в Кремле, штаб-квартира FIFA, отели участников жеребьевки, аэропорты Москвы.
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