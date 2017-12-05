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Абоненты «МегаФона» на Урале оценили результаты жеребьевки ЧМ-2018

2 декабря 2017 года абоненты установили рекорд по объему скаченного трафика. Такую активность вызвала онлайн-трансляция жеребьевки чемпионата мира по футболу–2018 и обсуждение ее итогов. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» на Урале.



Каждый час клиенты оператора генерили столько трафика, что его хватило бы на просмотр 15 тыс. футбольных матчей. Среди жителей крупных городов, следящих за важным футбольным мероприятием в режиме онлайн, больше всего фанатов оказалось в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Здесь трафик увеличился на треть. Самая популярная социальная сеть — Вконтакте.



Самыми активными болельщиками, следящими за жеребьевкой чемпионата миру по футболу–2018 со смартфонов, стали жители небольших населенных пунктов. К примеру, в поселке Валериановск Качканарского городского округа Свердловской области жители увеличили объем интернет-трафика сразу в 6 раз.



Для любителей футбола, которые не смогли наблюдать церемонию по телевизору, «МегаФон» организовал онлайн-трансляцию в мобильном приложении «МегаФон.ТВ». С помощью качественного соединения и высокой скорости 4G тысячи зрителей в любом месте смогли узнать, кто же стал командами-соперниками России и поделиться этим в социальных сетях.



В день жеребьевки для постоянного мониторинга состояния инфраструктуры и нагрузки непрерывно работал специальный Центр управления информационными технологиями. Благодаря ISDN-телефонии комментаторы и журналисты транслировали происходящее без задержек, а качество «голоса» при этом оставалось на высшем уровне.



«Жеребьевка прошла на высшем уровне. Техническая команда «МегаФона», в которую вошли пять инженеров из Уральского филиала, поддерживали работоспособность транспортной сети в Столичном филиале как во время подготовки, так и в период проведения мероприятия. Мы оперативно реагировали на возможные инциденты, а также вели мониторинг по устранению предаварийных ситуаций на сети», — отметил старший инженер по эксплуатации транспортной сети компании «МегаФон» на Урале Андрей Нестеров.



«МегаФон» обеспечил место проведения церемонии качественной мобильной связью, беспроводным и проводным доступами в интернет, VPN и фиксированной связью. Также было организовано техническое оснащение ключевых объектов: место проведения жеребьевки в Кремле, штаб-квартира FIFA, отели участников жеребьевки, аэропорты Москвы.

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