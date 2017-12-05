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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

5 декабрь 2017 (10:00)

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 8-9 километров над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Пепел отнесло в северо-восточном направлении на 10 километров», — сказал собеседник агентства.

Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности. По данным камчатского главка МЧС, в населенных пунктах пепел не выпадал. Это самый северный действующий вулкан на полуострове. Видеозапись его извержения, составленную из фото, публикует «Пятый канал».

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