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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч
5 декабрь 2017 (10:00)
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 8-9 километров над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Пепел отнесло в северо-восточном направлении на 10 километров», — сказал собеседник агентства.
Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности. По данным камчатского главка МЧС, в населенных пунктах пепел не выпадал. Это самый северный действующий вулкан на полуострове. Видеозапись его извержения, составленную из фото, публикует «Пятый канал».
«Пепел отнесло в северо-восточном направлении на 10 километров», — сказал собеседник агентства.
Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности. По данным камчатского главка МЧС, в населенных пунктах пепел не выпадал. Это самый северный действующий вулкан на полуострове. Видеозапись его извержения, составленную из фото, публикует «Пятый канал».
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