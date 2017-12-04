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Специалисты нашли в крови актера Марьянова следы галоперидола
4 декабрь 2017 (17:22)
Эксперты, проводившие химико-гистологическую экспертизу крови актера Дмитрия Марьянова, обнаружили следы галоперидола и феназепама, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По результатам экспертизы тканей тела артиста будет возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Дело возбудят в отношении директора и других сотрудников реабилитационного центра «Феникс», где Марьянов находился в последние дни жизни. Экспертиза показала, что сильнодействующие препараты вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью, несмотря на то, что применять их должны только под контролем врача.
В октябре источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что реабилитационный центр «Феникс» оказывал помощь без медицинских документов.
О смерти Марьянова стало известно вечером 15 октября. Сообщалось, что в больницу его повезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами.
По результатам экспертизы тканей тела артиста будет возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Дело возбудят в отношении директора и других сотрудников реабилитационного центра «Феникс», где Марьянов находился в последние дни жизни. Экспертиза показала, что сильнодействующие препараты вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью, несмотря на то, что применять их должны только под контролем врача.
В октябре источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что реабилитационный центр «Феникс» оказывал помощь без медицинских документов.
О смерти Марьянова стало известно вечером 15 октября. Сообщалось, что в больницу его повезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами.
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