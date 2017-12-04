Дайджест
Виновница ДТП с «пьяным мальчиком» потребует с его отца 5 млн рублей
4 декабрь 2017 (17:21)
Ольга Алисова, осужденная за смертельное ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, подаст в суд на его отца и СМИ, сообщает kp.ru.
«Ольга хочет опровергнуть различные инсинуации, которые понес в СМИ [отец ребенка]. Про то, что она якобы сама была пьяна, управляя машиной. Про то, что она якобы была в сговоре с некими чиновниками, и поэтому пропали записи с камер видеонаблюдения. Про то, что якобы она причастна к появлению в крови ребенка алкоголя», — сказала изданию адвокат Алисовой Наталия Куракина.
По словам Куракиной, «в итоге вся эта шумиха, в том числе, повлияла и на судебный приговор». С отца и СМИ Алисова намерена взыскать по 5 млн рублей.
15 ноября стало известно, что сбившую насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе Ольгу Алисову приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.
ДТП произошло 23 апреля, в крови погибшего ребенка нашли 2,7 промилле этилового спирта. Позже Следственный комитет возбудил в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова уголовное дело о халатности. Источник «Ленты.ру» сообщал, что была проведена дополнительная экспертиза, которая не обнаружила в организме ребенка спирт, что свидетельствует не о халатности, а о подлоге.
«Ольга хочет опровергнуть различные инсинуации, которые понес в СМИ [отец ребенка]. Про то, что она якобы сама была пьяна, управляя машиной. Про то, что она якобы была в сговоре с некими чиновниками, и поэтому пропали записи с камер видеонаблюдения. Про то, что якобы она причастна к появлению в крови ребенка алкоголя», — сказала изданию адвокат Алисовой Наталия Куракина.
По словам Куракиной, «в итоге вся эта шумиха, в том числе, повлияла и на судебный приговор». С отца и СМИ Алисова намерена взыскать по 5 млн рублей.
15 ноября стало известно, что сбившую насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе Ольгу Алисову приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.
ДТП произошло 23 апреля, в крови погибшего ребенка нашли 2,7 промилле этилового спирта. Позже Следственный комитет возбудил в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова уголовное дело о халатности. Источник «Ленты.ру» сообщал, что была проведена дополнительная экспертиза, которая не обнаружила в организме ребенка спирт, что свидетельствует не о халатности, а о подлоге.
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