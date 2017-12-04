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Дед Мороз пообещал выпустить собственную криптовалюту

4 декабрь 2017 (17:21)

Российский Дед Мороз из Великого Устюга намерен выпустить собственную криптовалюту и наладить в своей резиденции майнинг, сообщает РИА Новости.

«Я живу очень давно и не помню, сколько мне лет, но хочу идти в ногу со временем. Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту. Я думаю назвать ее, например, «дедульки». Но как бы ни развивалась электроника, я все равно больше люблю письма, написанные от руки», — сказал Дед Мороз журналистам в ходе визита в Нижний Новгород.

В настоящее время онъ путешествует по стране. Его поездка началась 1 ноября во Владивостоке и закончится 30 декабря в Москве.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании национальной криптовалюты.

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