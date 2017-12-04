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Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода
4 декабрь 2017 (12:55)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 1 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ПАО «ЭнергосбыТ Плюс», сумма исковых требований составляет 11 млн 386 тыс. руб.
Напомним, Верхнетуринский машиностроительный завод ведет свою историю с 1737 года, является градообразующим предприятием. Основным видом деятельности является производство оружия и боеприпасов.
Соответствующий документ поступил в суд 1 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ПАО «ЭнергосбыТ Плюс», сумма исковых требований составляет 11 млн 386 тыс. руб.
Напомним, Верхнетуринский машиностроительный завод ведет свою историю с 1737 года, является градообразующим предприятием. Основным видом деятельности является производство оружия и боеприпасов.
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