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Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода

4 декабрь 2017 (12:55)

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Соответствующий документ поступил в суд 1 декабря 2017 года. Заявителем по делу выступает ПАО «ЭнергосбыТ Плюс», сумма исковых требований составляет 11 млн 386 тыс. руб.

Напомним, Верхнетуринский машиностроительный завод ведет свою историю с 1737 года, является градообразующим предприятием. Основным видом деятельности является производство оружия и боеприпасов.

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