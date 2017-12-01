Немецкий опыт поможет рекультивировать Коркинский разрез

Русская медная компания (РМК) заинтересована в совместных разработках российских и германских горных инженеров, в том числе для проведения рекультивации Коркинского угольного разреза. Об этом заявила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар на X Российско-германском сырьевом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.Наталия Гончар приняла участие в дискуссии «Российско-германское научно-техническое сотрудничество в сырьевом секторе: перспективные направления», в рамках которой было объявлено о создании пяти рабочих групп из научных специалистов Санкт-Петербургского государственного горного университета и Фрайбергской горной академии. Им предстоит совместно решать наиболее актуальные для отрасли двух стран задачи.Она напомнила, что компания реализовала первый на постсоветском пространстве проект по добыче и обогащению медно-порфировых руд с содержанием меди до 0,4% на базе Михеевского горно-обогатительного комбината в Челябинской области. В настоящее время идет освоение Томинского месторождения медно-порфировых руд. На основе хвостов обогатительной фабрики, которая будет здесь построена, планируется производить закладочный материал для ликвидации горной выработки крупнейшего в Европе Коркинского угольного разреза. Коркинский разрез, в котором прекращена добыча угля, представляет большую опасность для экологии Южного Урала: в разрезе постоянно происходят эндогенные пожары, отравляющие атмосферный воздух, а оползневые процессы угрожают жилым и социальным постройкам в близлежащих населенных пунктах.«В последние годы в Германии было рекультивировано более 30 угольных разрезов. Разработка документации и выполнение инженерных изысканий по проекту ликвидации Коркинского угольного разреза осуществляется при научном сопровождении Санкт-Петербургского горного университета. Проведенные исследования уже доказали, что ликвидация разреза технически осуществима и экологически безопасна. Уверены, участие в проекте коллег из Германии будет содействовать эффективному решению поставленной перед нами задачи. Тем более у нас уже есть положительный опыт внедрения наилучших доступных технологий в области медеплавильного производства на площадке предприятия «Карабашмедь», которые помогают приближать показатели его деятельности к нормативам, принятым в Европейском Союзе», — заявила Наталия Гончар.Отметим, что в сентябре 2017 года РМК и Челябинская угольная компания объявили о создании совместного предприятия ООО «Промрекультивация». Цель новой организации — ликвидация отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала, который будет производиться на Томинском горно-обогатительном комбинате и транспортироваться в разрез по специальным пульпопроводам.«Постоянно возникающие эндогенные пожары приводят к загрязнению атмосферного воздуха, а следствием оползневых процессов становится постепенное разрушение жилья и социальных объектов, которые находятся в непосредственной близости от бортов разреза. Технологическое решение, которое было найдено РМК при участии Уральского государственного горного университета, позволит укрепить борта разреза и решить проблему возникновения эндогенных пожаров. Реализация Коркинского проекта также будет способствовать обеспечению занятости местного населения после остановки добычи угля в разрезе», — сообщили в пресс-службе РМК.Более 120 рабочих мест будет создано непосредственно в ООО «Промрекультивация», еще 150 человек планируется перевести в компанию «ЮжУралЗолото».Работы по добыче угля продолжатся до начала 2018 года, и все текущие обязательства по поставкам угля для энергетических компаний будут выполнены.Бывшие сотрудники Коркинского угольного разреза не останутся без работы. Строительство Томинского ГОКа, которое ведет РМК, позволит решить не только экологические, но и социальные проблемы Коркино. Проект предусматривает переобучение и трудоустройство сотрудников Челябинской угольной компании, ранее занятых на Коркинском разрезе.