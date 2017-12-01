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Государственная казна пополнилась миллиардами полковника Захарченко

Никулинский суд Москвы перечислил в счет бюджета более 9 миллиардов рублей, изъятых у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, сообщает ТАСС.



Ходатайство об изъятии этих денег было подано Генпрокуратурой России.



«Коммерсантъ» сообщал, что Захарченко заявил о давлении на него со стороны сотрудников ФСБ. По словам подсудимого, он встречался с сотрудниками ФСБ Бабаковым и Таракановым (имена не уточняются), которые угрожали взять в заложники его отца и сфабриковать дело, если он «не оговорит себя по уголовным делам».



Ранее 1 декабря источник в правоохранительной системе заявил, что Захарченко предъявлено обвинение сразу по трем новым эпизодам получения взятки.



21 ноября стало известно, что у сестры обвиняемого в коррупции Захарченко не было ключей от комнаты, где хранились в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. 20 ноября в Генпрокуратуре заявили, что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире у его сестры денег.

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