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Государственная казна пополнилась миллиардами полковника Захарченко
1 декабрь 2017 (17:30)
Никулинский суд Москвы перечислил в счет бюджета более 9 миллиардов рублей, изъятых у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, сообщает ТАСС.
Ходатайство об изъятии этих денег было подано Генпрокуратурой России.
«Коммерсантъ» сообщал, что Захарченко заявил о давлении на него со стороны сотрудников ФСБ. По словам подсудимого, он встречался с сотрудниками ФСБ Бабаковым и Таракановым (имена не уточняются), которые угрожали взять в заложники его отца и сфабриковать дело, если он «не оговорит себя по уголовным делам».
Ранее 1 декабря источник в правоохранительной системе заявил, что Захарченко предъявлено обвинение сразу по трем новым эпизодам получения взятки.
21 ноября стало известно, что у сестры обвиняемого в коррупции Захарченко не было ключей от комнаты, где хранились в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. 20 ноября в Генпрокуратуре заявили, что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире у его сестры денег.
Ходатайство об изъятии этих денег было подано Генпрокуратурой России.
«Коммерсантъ» сообщал, что Захарченко заявил о давлении на него со стороны сотрудников ФСБ. По словам подсудимого, он встречался с сотрудниками ФСБ Бабаковым и Таракановым (имена не уточняются), которые угрожали взять в заложники его отца и сфабриковать дело, если он «не оговорит себя по уголовным делам».
Ранее 1 декабря источник в правоохранительной системе заявил, что Захарченко предъявлено обвинение сразу по трем новым эпизодам получения взятки.
21 ноября стало известно, что у сестры обвиняемого в коррупции Захарченко не было ключей от комнаты, где хранились в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. 20 ноября в Генпрокуратуре заявили, что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире у его сестры денег.
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