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Патриарх Кирилл не торопится встречаться с главой УПЦ Филаретом

В РПЦ не обсуждалась возможность встречи патриарха Кирилла с главой самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



«Пока такая встреча не планируется, поскольку с нашей стороны создана комиссия для ведения переговоров со структурой, возглавляемой бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом… Если переговоры будут успешны, конечно мы сможем думать и о дальнейших шагах», — сказал митрополит Иларион.



В свою очередь глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Ирпенский Климент отметил, что «очень важно сейчас найти возможность переступить через какие-то взаимные обвинения и упреки, убрать всю риторику ненависти из нашего дискурса».



Ранее сообщалось, что РПЦ создала комиссию для диалога с нелегитимным Киевским патриархатом.

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