Дайджест
В США обсуждают возможную отставку Тиллерсона
1 декабрь 2017 (10:41)
Белый дом разработал план кадровых перестановок в администрации США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.
По информации издания, нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон покинет свой пост. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео, которого на должности руководителя разведывательного ведомства сменит сенатор-демократ от штата Арканзас Том Коттон.
Источник не уточнил, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение по поводу данных перестановок, однако они якобы уже согласованы с другими высокопоставленными представителями администрации.
По информации издания, нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон покинет свой пост. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео, которого на должности руководителя разведывательного ведомства сменит сенатор-демократ от штата Арканзас Том Коттон.
Источник не уточнил, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение по поводу данных перестановок, однако они якобы уже согласованы с другими высокопоставленными представителями администрации.
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