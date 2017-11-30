Дайджест
Медведев призвал отказаться от долевого строительства
30 ноябрь 2017 (17:30)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с журналистами российских телеканалов заявил, что необходимо постепенно отказываться от договоров долевого строительства в пользу ипотеки. Об этом сообщает RT.
По его словам, определённые шаги для решения проблемы дольщиков приняты, однако на этом не нужно останавливаться.
«Проблему дольщиков я бы разбил на две части. Первая ситуация заключается в том, чтобы в будущем не допускать манипулирования деньгами дольщиков. Для этого принят закон, создан фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», — отметил Медведев.
Вторая часть проблемы, по его мнению, заключается в необходимости помочь тем, кто уже находится в этой ситуации.
По его словам, определённые шаги для решения проблемы дольщиков приняты, однако на этом не нужно останавливаться.
«Проблему дольщиков я бы разбил на две части. Первая ситуация заключается в том, чтобы в будущем не допускать манипулирования деньгами дольщиков. Для этого принят закон, создан фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», — отметил Медведев.
Вторая часть проблемы, по его мнению, заключается в необходимости помочь тем, кто уже находится в этой ситуации.
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