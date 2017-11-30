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Курды готовы примкнуть к сирийской армии

«Сирийские демократические силы», которые состоят преимущественно из курдов, готовы войти в состав правительственных войск после политического урегулирования кризиса в Сирии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя курдской партии «Демократический союз» в России Абда Салама Али.



«Если будет найдено приемлемое для всех решение, присоединение СДС к сирийской армии будет логичным развитием событий. Мы никогда не ставили вопрос об обособлении или отделении. Наоборот, курды добиваются закрепления своих прав и прав других народностей в рамках единой Сирии», — сказал он.



Газета отмечает, что в последнее время серьезных столкновения правительственных сил Сирии и бойцов СДС не было. Однако в апреле 2016 года между ними произошли вооруженные стычки в городе Эль-Камышлы. Тогда погибли десятки человек, но конфликт удалось уладить.

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