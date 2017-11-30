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Белоярская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Белоярская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии, установленный на 2017 год Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.



Станция выработала к 27 ноября 2017 года 9 470 млн кВт/ч. Это достижение стало возможным благодаря эффективной эксплуатации энергоблоков и оптимальной организации ремонтных кампаний на оборудовании.



«Впереди у Белоярской АЭС — достижение показателя «Объём выработки электроэнергии» (установлен Концерном «Росэнергоатом», целевой уровень за 2017 год установлен на уровне 9553 млн кВт/ч, амбициозный верхний уровень — 9 849 млн кВт/ч)», — рассказали в пресс-службе.



Напомним, на Белоярской АЭС в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами такого типа, по показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.



«Мы убеждены, что будущее мировой атомной энергетики неразрывно связано с замыканием ядерного топливного цикла, неотъемлемой частью которого являются «быстрые» реакторные технологии. Замыкание топливного цикла позволит мирному атому стать экологически безопасным источником энергии с практически неисчерпаемым ресурсом на многие тысячелетия», — отметил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

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