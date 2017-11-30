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Белоярская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии
30 ноябрь 2017 (17:27)
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Белоярская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии, установленный на 2017 год Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.
Станция выработала к 27 ноября 2017 года 9 470 млн кВт/ч. Это достижение стало возможным благодаря эффективной эксплуатации энергоблоков и оптимальной организации ремонтных кампаний на оборудовании.
«Впереди у Белоярской АЭС — достижение показателя «Объём выработки электроэнергии» (установлен Концерном «Росэнергоатом», целевой уровень за 2017 год установлен на уровне 9553 млн кВт/ч, амбициозный верхний уровень — 9 849 млн кВт/ч)», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, на Белоярской АЭС в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами такого типа, по показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.
«Мы убеждены, что будущее мировой атомной энергетики неразрывно связано с замыканием ядерного топливного цикла, неотъемлемой частью которого являются «быстрые» реакторные технологии. Замыкание топливного цикла позволит мирному атому стать экологически безопасным источником энергии с практически неисчерпаемым ресурсом на многие тысячелетия», — отметил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.
Станция выработала к 27 ноября 2017 года 9 470 млн кВт/ч. Это достижение стало возможным благодаря эффективной эксплуатации энергоблоков и оптимальной организации ремонтных кампаний на оборудовании.
«Впереди у Белоярской АЭС — достижение показателя «Объём выработки электроэнергии» (установлен Концерном «Росэнергоатом», целевой уровень за 2017 год установлен на уровне 9553 млн кВт/ч, амбициозный верхний уровень — 9 849 млн кВт/ч)», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, на Белоярской АЭС в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами такого типа, по показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.
«Мы убеждены, что будущее мировой атомной энергетики неразрывно связано с замыканием ядерного топливного цикла, неотъемлемой частью которого являются «быстрые» реакторные технологии. Замыкание топливного цикла позволит мирному атому стать экологически безопасным источником энергии с практически неисчерпаемым ресурсом на многие тысячелетия», — отметил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.
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