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«Роскосмос» сократил число запланированных стартов с Восточного
30 ноябрь 2017 (11:15)
«Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома Восточный в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас имеется в виду, что программа, ближайшие пуски, которые будут у нас по Луне, они будут с Байконура. После строительства стартового комплекса для «Ангары», конечно, будем переводить сюда на Восточный и пуски по лунным программам», — сказал гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.
Он отметил, что в 2018 году планируется как минимум два пуска, которые произведут во второй половине года.
Неназванный источник агентства также сообщил, что следующий запуск с Восточного, запланированный на 22 декабря, может быть перенесен на 2018 год, что связано с проверкой разгонного блока «Фрегат», который будет отправлен заводу-изготовителю, НПО Лавочкина.
Строительство стартового комплекса под ракеты «Ангара» должно быть завершено на Восточном в 2021 году.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что на 2018 год с Восточного намечено пять запусков.
«Сейчас имеется в виду, что программа, ближайшие пуски, которые будут у нас по Луне, они будут с Байконура. После строительства стартового комплекса для «Ангары», конечно, будем переводить сюда на Восточный и пуски по лунным программам», — сказал гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.
Он отметил, что в 2018 году планируется как минимум два пуска, которые произведут во второй половине года.
Неназванный источник агентства также сообщил, что следующий запуск с Восточного, запланированный на 22 декабря, может быть перенесен на 2018 год, что связано с проверкой разгонного блока «Фрегат», который будет отправлен заводу-изготовителю, НПО Лавочкина.
Строительство стартового комплекса под ракеты «Ангара» должно быть завершено на Восточном в 2021 году.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что на 2018 год с Восточного намечено пять запусков.
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