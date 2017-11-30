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«Роскосмос» сократил число запланированных стартов с Восточного

«Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома Восточный в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости.



«Сейчас имеется в виду, что программа, ближайшие пуски, которые будут у нас по Луне, они будут с Байконура. После строительства стартового комплекса для «Ангары», конечно, будем переводить сюда на Восточный и пуски по лунным программам», — сказал гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.



Он отметил, что в 2018 году планируется как минимум два пуска, которые произведут во второй половине года.



Неназванный источник агентства также сообщил, что следующий запуск с Восточного, запланированный на 22 декабря, может быть перенесен на 2018 год, что связано с проверкой разгонного блока «Фрегат», который будет отправлен заводу-изготовителю, НПО Лавочкина.



Строительство стартового комплекса под ракеты «Ангара» должно быть завершено на Восточном в 2021 году.



Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что на 2018 год с Восточного намечено пять запусков.

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