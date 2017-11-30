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В тюрьме Багдада обнаружили россиянок с детьми

Группу женщин и детей из России обнаружили в женской иракской тюрьме. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передает портал «Лента.ру».



«Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей. Из Чечни только одна семья. Остальные из разных регионов», — написал Кадыров.



Он уточнил, что изначально россиянки содержались в лагере боевиков в Мосуле, среди них есть раненые и инвалиды. Глава Чечни добавил, что работа по поиску в Ираке и Сирии граждан России ведется вместе с представителем республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби.

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