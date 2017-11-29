Кризис
Просроченная задолженность «Альфа-банка» по корпоративным кредитам выросла на 53,6%
29 ноябрь 2017 (18:02)
Просроченная задолженность «Альфа-банка» по корпоративным кредитам в октябре выросла на 53,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается на сайте Банка России.
Общая сумма задолженности к 1 ноября 2017 года составила 110,8 млрд руб. По итогам месяца «Альфа-банк» оказался на первом месте по корпоративной задолженности среди российских банков.
На второе место вышел банк «ФК Открытие», чей долг в октябре вырос на 17,7% (на 18,56 млрд руб.) и составил 123 млрд руб.
Общая сумма задолженности к 1 ноября 2017 года составила 110,8 млрд руб. По итогам месяца «Альфа-банк» оказался на первом месте по корпоративной задолженности среди российских банков.
На второе место вышел банк «ФК Открытие», чей долг в октябре вырос на 17,7% (на 18,56 млрд руб.) и составил 123 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Просроченная задолженность «Альфа-банка» по корпоративным кредитам за месяц выросла на 53,6%
- Просроченная кредиторская задолженность свердловских предприятий выросла на 6,2%
- Просроченная кредиторская задолженность свердловских предприятий выросла на 6,2%
- Просроченная задолженность по кредитам перед российскими банками выросла на 16,8 млрд рублей
- Просроченная задолженность по кредитам перед российскими банками выросла на 16,8 млрд рублей
Loading...