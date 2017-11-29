Дайджест
Принца Саудовской Аравии освободили под залог в 1 млрд долл. США
29 ноябрь 2017 (17:46)
Саудовский принц Митеб бин Абдулла, считавшийся ведущим претендентом на корону и задержанный в ходе антикоррупционного расследования, был отпущен на свободу за 1 млрд долл. США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в Саудовской Аравии.
Чиновник также отметил, что еще три человека были отпущены на свободу после достижения «соглашения» с правительством.
Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд рассказал, что большинство принцев согласились на предложение правительства обменять свободу на часть своих средств. В результате в казну страны удалось собрать около 100 млрд долл. США.
Чиновник также отметил, что еще три человека были отпущены на свободу после достижения «соглашения» с правительством.
Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд рассказал, что большинство принцев согласились на предложение правительства обменять свободу на часть своих средств. В результате в казну страны удалось собрать около 100 млрд долл. США.
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