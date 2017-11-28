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Специалисты не могут получить данные со спутника «Метеор-М»
28 ноябрь 2017 (14:05)
Со спутника «Метеор-М», запущенного с космодрома «Восточный», до настоящего времени не смогли получить телеметрические данные. Специалисты не исключают возможные неполадки на разгонном блоке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 по Москве и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока «Фрегат», — рассказал изданию источник.
Напомним, это второй запуск с космодрома «Восточный». Первый запуск состоялся в апреле 2016 года.
«Спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 по Москве и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока «Фрегат», — рассказал изданию источник.
Напомним, это второй запуск с космодрома «Восточный». Первый запуск состоялся в апреле 2016 года.
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