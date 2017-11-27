Дайджест
На Украине провели обыски в магазинах Gloria Jeans
27 ноябрь 2017 (17:40)
Служба безопасности Украины (СБУ) произвела обыски в магазинах российской компании Gloria Jeans и обвинила ее в пособничестве терроризму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам правоохранителей, одежда и обувь бренда производятся в Луганской области, а сама фирма платит налоги в бюджет самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), что и делает ее террористической. Силовики побывали в магазинах Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей. Вещи арестованы, однако торговые точки продолжают работать.
Также в СБУ заявили о том, что Россия фальсифицировала происхождение одежды Gloria Jeans. По данным ведомства, вещи производились в ЛНР, возвращались в Россию, а затем снова отправлялись на Украину для продажи.
По словам правоохранителей, одежда и обувь бренда производятся в Луганской области, а сама фирма платит налоги в бюджет самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), что и делает ее террористической. Силовики побывали в магазинах Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей. Вещи арестованы, однако торговые точки продолжают работать.
Также в СБУ заявили о том, что Россия фальсифицировала происхождение одежды Gloria Jeans. По данным ведомства, вещи производились в ЛНР, возвращались в Россию, а затем снова отправлялись на Украину для продажи.
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