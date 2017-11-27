Автовокзал нового формата

В Екатеринбурге во II-III квартале 2018 года начнется строительство транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром. Он будет расположен в Ботаническом микрорайоне уральской столицы. Общий объем инвестиций в реализацию данного проекта девелопера «Общество Малышева 73» составит около 400 млн долл. США (в пересчете на российскую валюту — 23,4 млрд руб.).Напомним, торгово-транспортный пересадочный узел (ТТПУ) построят в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского — Объездной дороги на территории 19,9 га. В его состав войдут Южный автовокзал, перехватывающие парковки и торговые помещения. Общая площадь помещений составит 300 тыс. кв. м.Как отмечают авторы проекта, здание ТТПУ будет трехэтажным. На первом уровне разместятся зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже — залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Третий этаж отдадут под торговлю.Проект также предусматривает размещение остановочных пунктов общественного транспорта: городской электрички, метро, автобусов и троллейбусов.Следует отметить, что еще летом 2016 года концепцию развития ТТПУ согласовал Архитектурно-градостроительный совет при администрации Екатеринбурга. В январе 2017 года проект был одобрен на публичных слушаниях. «За» проголосовали 258 человек, «против» — всего 19.В данный момент продолжается работа над проектно-сметной документацией. В ней принимают участие международные эксперты в области комплексного планирования и строительства, которое включает здания, транспорт, а также энергетику окружающей среды. Среди них специалисты-инженеры немецкой компании Buildings & Architecture Obermeyer Group.«Мы обладаем достаточными компетенциями, чтобы реализовать задуманное так, чтобы ТТПУ отвечал запросам людей. Именно посетители формируют спрос и в конечном итоге определяют успешность объекта. В данный проект включена большая транспортная составляющая, и это является плюсом. Большой поток людей, проходящих через узел, сгенерирует трафик потенциальных покупателей для торговой части», — рассказал совладелец «Общества Малышева 73» Игорь Заводовский.По его словам, при реализации проекта ТТПУ компания будет опираться на опыт воплощения аналогичных разработок за рубежом, а также строительства ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, ставшего наиболее успешным для «Общества Малышева 73». Также в ходе строительства будет учитываться мнение международных специалистов.Эксперты отмечают, что возведение нового автовокзала в Ботаническом микрорайоне обеспечит жителей города максимально удобной инфраструктурой и при этом позволит освободить для других проектов земли на привлекательном участке в центре Екатеринбурга. Кроме того, ТТПУ поможет снизить интенсивность транспортного потока на центральных магистралях уральской столицы.