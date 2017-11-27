Бесконтрольные фуры

Несмотря на введенные администрацией Екатеринбурга ограничения для движения, стоянки и парковки в центре города большегрузного транспорта, а также передвижения фур остаются бесконтрольными. Горожане продолжают жаловаться на нарушения ПДД со стороны большегрузов, которых считают основным виновником разрушения дорожного полотна.Согласно постановлению администрации Екатеринбурга, передвижение, парковка и стоянка грузового транспорта в центре города запрещена. Вне центральной части парковка и стоянка грузового транспорта осуществляется на территории предприятий и на специализированных площадках.Напомним, ранее УрБК пояснили в администрации города, что все это регламентируют правила дорожного движения РФ, исполнение которых контролирует ГИБДД.По итогам девяти месяцев 2017 года сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в Екатеринбурге 4,2 тыс. нарушений ПДД водителями большегрузных транспортных средств. В том числе почти 1,3 тыс. водителей грузового транспорта привлекли к ответственности за нарушение требований дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Сумма штрафа за это нарушение составляет 500 руб. Общая сумма таким образом составила 644,5 тыс. руб.Между тем горожане продолжают отмечать, что фуры, в том числе с прицепом, беспрепятственно проезжают по центру города. В Госавтоинспекции поясняют, что указанные дорожные знаки запрещают только транзитный проезд грузового транспорта. При этом они не ограничивают движение почтового транспорта, грузовых автомобилей для перевозки людей и большегрузов, которые обслуживают предприятия в обозначенной зоне.Однако требование к большегрузам искать наикратчайший путь к зоне выгрузки товара в центре города остается формальным, и фуры беспрепятственно ездят по его территории.Помимо этого, вызывает вопросы и ситуация с парковкой. Например, стихийные парковки фур можно наблюдать и возле крупных торговых точек неподалеку от центра города, в том числе гипермаркетов. Зачастую администрации ТЦ жестко ограничивают часы для выгрузки товара, в результате водители большегрузов останавливаются на соседней улице в ожидании назначенного времени, не обращая внимания на запрещающие знаки.«Личному составу полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Екатеринбургу дано указание осуществлять периодический контроль на данном участке дороги по пресечению нарушений со стороны водителей автотранспорта, в том числе с использованием автоэвакуаторов», — рассказали в полку дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.При этом в городе фактически не действует ограничение на парковку и стоянку фур. Например, большегруз может остановиться у административного или торгового центра и избежать наказания.«Правилами дорожного движения РФ для водителей транспортных средств за несоблюдение границ парковочных мест на прилегающей к торговым центрам территориям административная ответственность не предусмотрена», — пояснили в ГИБДД Екатеринбурга на запрос УрБК.Отметим, что администрация Екатеринбурга и областное управление ГИБДД намерены и дальше расширять границы ограничений для большегрузов и запретить транзитный проезд по территории всего города. Однако практика того, как сейчас осуществляется надзор в этой сфере, позволяет предположить, что и далее ограничения останутся формальностью.