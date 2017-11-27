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Издание TechRadar составило рейтинг смартфонов

Издание TechRadar составило рейтинг смартфонов, появившихся на рынке в 2017 году. Топ-15 гаджетов опубликован на сайте журнала.



Первое и второе места заняли новинки южнокорейской корпорации Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Эксперты оценили качество камер гаджетов, быстродействие и дизайн. В тройку также вошло устройство Google Pixel 2 за «лучшую камеру на рынке и выдающийся дисплей».



Продукция компании Apple сенсационно не вошла в список лидеров. Занимающий четвертую строчку iPhone X журналисты раскритиковали за «невероятную дороговизну», отдав должное «блестящему экрану и мощной начинке» смартфона. iPhone 8 Plus занял и вовсе девятую строчку рейтинга, в нем эксперты отметили «беспроводную зарядку, мощную батарею, устаревший дизайн и дороговизну».

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