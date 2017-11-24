Дайджест
В Сирии террористы подбили российский танк Т-62М
24 ноябрь 2017 (17:23)
Сирийская армия продолжает нести потери в боях за село Мустариха на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает канал Directorate 4.
В попытках прорваться к авиабазе Абу ад-Духур правительственным силам противостоят отряды боевиков «Исламской партии Туркестана», аффилированные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
В ходе боев сирийцы провели серию атак, в которых лишились нескольких танков. Помимо стоящих на вооружении сирийской армии Т-62 и Т-72 советского производства, был потерян танк Т-62М, поставленный из России в рамках помощи в борьбе с терроризмом.
В попытках прорваться к авиабазе Абу ад-Духур правительственным силам противостоят отряды боевиков «Исламской партии Туркестана», аффилированные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
В ходе боев сирийцы провели серию атак, в которых лишились нескольких танков. Помимо стоящих на вооружении сирийской армии Т-62 и Т-72 советского производства, был потерян танк Т-62М, поставленный из России в рамках помощи в борьбе с терроризмом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сирийская армия взяла под контроль город Абу Камаль
- Сирийская армия готовится отразить наступление мятежников
- В Сирии в результате авиаудара уничтожено около 40 боевиков ИГ
- СМИ: В Сирии готовится масштабное наступление против боевиков
- Сирийская оппозиция получила от США боеприпасы для борьбы с ИГ
Loading...