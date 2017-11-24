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В Сирии террористы подбили российский танк Т-62М

Сирийская армия продолжает нести потери в боях за село Мустариха на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает канал Directorate 4.



В попытках прорваться к авиабазе Абу ад-Духур правительственным силам противостоят отряды боевиков «Исламской партии Туркестана», аффилированные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).



В ходе боев сирийцы провели серию атак, в которых лишились нескольких танков. Помимо стоящих на вооружении сирийской армии Т-62 и Т-72 советского производства, был потерян танк Т-62М, поставленный из России в рамках помощи в борьбе с терроризмом.

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