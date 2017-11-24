УЭХК: экспорт в приоритете

Уральский электрохимический комбинат (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») за 9 месяцев 2017 года выполнил все договорные обязательства по отгрузке продукции заказчикам. По словам специалистов предприятия, значительную их часть составляют зарубежные компании. Комбинат не только поставляет иностранным партнерам урановый продукт для использования в атомной промышленности, но и осуществляет на специальном участке обслуживание контейнеров, предназначенных для его транспортировки и хранения.Участники пресс-тура на УЭХК 23 ноября ознакомились с работой разделительного производства комбината, а также участка «Челнок» по переливу продукции в контейнеры иностранных заказчиков и Центра комплексного обслуживания контейнеров.Как отметил генеральный директор комбината Александр Белоусов, на сегодняшний день газоцентрифужное оборудование УЭХК производит порядка 20% обогащенного урана на мировом рынке. В основном предприятие работает на экспорт.«В России мы — не единственная компания с подобным производством, но именно УЭХК доверено исполнение порядка 80% экспортных заказов. Дело в том, что мы можем гибко перестраивать производственную цепочку, выпуская различные номиналы. Это удобно при работе с иностранными компаниями. Сегодня мы сотрудничаем с заказчиками из Центральной и Восточной Европы, Франции, Кореи, начинаем работать с североамериканским рынком», — пояснил гендиректор комбината.По словам Александра Белоусова, сегодня мировой рынок обогащенного урана не расширяется. Соответственно, УЭХК ставит перед собой задачи не увеличения объемов выпускаемой продукции, а поддержания ее конкурентоспособности, в том числе ценовой.«Рынок стабилизировался, и наращивать объемы смысла нет. Нужно, чтобы затраты на выпуск продукции не увеличивались, несмотря на рост стоимости электроэнергии. Поэтому сегодня мы продолжаем модернизацию производства, заменяем оборудование на более мощное. Управление осуществляется таким образом, что цех длиной около километра могут обслуживать всего два человека: по площадке они передвигаются на велосипеде», — рассказал он.Для обеспечения эффективной работы с иностранными партнерами на УЭХК действует участок «Челнок», на котором продукция комбината переводится в жидкое состояние и переливается в контейнеры иностранного стандарта. Речь идет не только о высокообогащенном уране, но и о низкообогащенном, применяемом, в том числе, при изготовлении топлива для американских АЭС.«Продукцию в российской таре мы помещаем в установку термостатирования. Там она нагревается под давлением до температуры более 100 С, расплавляется, и ее можно переливать в иностранную тару. После завершения процесса гомогенизации мы выдаем заказчику готовый качественный продукт», — пояснил начальник цеха Михаил Денисов.Помимо этого, на комбинате функционирует первый в России международный сертифицированный Центр комплексного обслуживания транспортных упаковочных контейнеров (ЦКО). Он начал работу в 2016 году. Благодаря открытию ЦКО Уральский электрохимический комбинат предлагает международным клиентам не только качественный урановый продукт, но и востребованный современным рынком комплекс услуг по обслуживанию контейнеров.«Когда истекает срок годности иностранной тары, она поступает сюда на диагностику. Мы осуществляем взвешивание, промывку, гидравлические и пневматические испытания, покраску. С помощью видеоэндоскопа мы можем оценить внутреннее состояние контейнера. Нужно отметить, что подобных центров в мире всего 5-6, в России мы пока единственные», — рассказал начальник цеха ревизии машин Виктор Мохаткин.Что касается перспектив на 2018-2019 годы, УЭХК продолжит модернизацию основного технологического оборудования. В том числе, планируется ввести в эксплуатацию два новых блока газовых центрифуг и завершить переход на современную систему контроля, управления и защиты блоков. Также предприятие проведет обновление инфраструктурного обеспечивающего оборудования.