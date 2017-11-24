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Минздрав предложил ввести запрет на продажу алкоголя пьяным гражданам
24 ноябрь 2017 (10:59)
Минздрав РФ предложил проект поправок о запрете продажи алкоголя пьяным гражданам, сообщает «Газета.Ru».
Минздрав предложил ввести новые правила для торговли алкоголем, например запретить магазинам и ресторанам продавать его сильно пьяным гражданам. Проект поправок размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
«Организации и индивидуальные предприниматели вправе отказывать в розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в документе.
Помимо этого, ведомство предлагает магазинам так оборудовать места для алкоголя, чтобы «демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров». В Минздраве отмечают, что речь может идти о специальных помещениях для алкоголя, торговых залах или закрывающих ширмах.
Ранее сообщалось, что Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете.
Минздрав предложил ввести новые правила для торговли алкоголем, например запретить магазинам и ресторанам продавать его сильно пьяным гражданам. Проект поправок размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
«Организации и индивидуальные предприниматели вправе отказывать в розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в документе.
Помимо этого, ведомство предлагает магазинам так оборудовать места для алкоголя, чтобы «демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров». В Минздраве отмечают, что речь может идти о специальных помещениях для алкоголя, торговых залах или закрывающих ширмах.
Ранее сообщалось, что Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете.
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