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В Петербурге умер актер Николай Годовиков

В Санкт-Петербурге в возрасте 66 лет умер актер Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», сообщает ТАСС.



Он сыграл в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и «катюша» и «Без мундира», а известность ему принесла роль Петрухи в «Белом солнце пустыни».



Актер завещал похоронить себя рядом с супругой на Южном кладбище города. Об этом рассказал его друг Вячеслав Смородинов. Он пообещал постараться исполнить волю актера.

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