Дайджест

В Петербурге умер актер Николай Годовиков

24 ноябрь 2017 (10:59)

В Санкт-Петербурге в возрасте 66 лет умер актер Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», сообщает ТАСС.

Он сыграл в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и «катюша» и «Без мундира», а известность ему принесла роль Петрухи в «Белом солнце пустыни».

Актер завещал похоронить себя рядом с супругой на Южном кладбище города. Об этом рассказал его друг Вячеслав Смородинов. Он пообещал постараться исполнить волю актера.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...