Перевозчики заплатят за переаттестацию водителей

Минтранс РФ готовит очередную реформу обучения российских водителей, следует из опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов законопроекта. Согласно документу, водители будут законодательно разделены на любителей и профессионалов — таксистов, дальнобойщиков и других граждан, которые зарабатывают с помощью автоперевозок. Для каждой категории разработают свою обучающую программу. Для любителей она упростится, для профессионалов — усложнится. Эксперты считают, что новая реформа несет в себе серьезные риски для безопасности дорожного движения и перевозчиков.Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время все курсанты автошкол вынуждены изучать «принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов», «диспетчерское руководство работой подвижного состава» и «организацию таксомоторных перевозок». В Минтрансе считают это излишним. В то же время в ведомстве полагают, что программы для профессионалов надо дополнить курсами вождения «во внештатных ситуациях», «отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса», а также основами безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.Подтверждать профессиональную компетентность водителей будет специальная отметка в правах, без которой работодатели не смогут принимать на работу. Квалификация будет действительна в течение пяти лет, затем понадобится пересдача. При этом все действующие на момент принятия закона права будут действительны без отметок, что не будет являться ограничением.Некоторые эксперты считают, что введение новой системы обучения приведет к негативным последствиям. Упрощение программы подготовки водителей-любителей может стать причиной роста аварийности на дорогах. А регулярная переквалификация профессионалов с высокой долей вероятности приведет к увеличению финансовой нагрузки на транспортные предприятия.Президент Некоммерческого партнерства автомобильных школ Свердловской области Евгений Фомичёв выступает против новой реформы.«Я уже 35 лет занимаюсь подготовкой водителей. Система обучения в нашей стране постоянно меняется. Причем какой-то логики в этом не прослеживается. Сначала соединили всех водителей в кучу и усложнили программу до такой степени, что просто невозможно сдать экзамен. В частности, для получения категории «В» необходимо уметь пользоваться прицепом. Суть новой реформы Минтранса заключается в том, чтобы заставить водителей-профессионалов периодически пересдавать всякие зачеты. Грубо говоря, заставить их расстаться со своими деньгами. Если бы от моего мнения что-то зависело, то я бы выступал категорически против этого шага», — заявил Евгений Фомичёв.По его словам, водителей-профессионалов, которые каждый день перевозят грузы, сложно чему-то научить. Проверить их знания, умения и опыт крайне сложно. Поэтому есть опасения, что образовательный процесс будет организован лишь формально.Независимый эксперт по логистике Александр Трахтенберг считает, что при определенных условиях новая система подготовки водителей может стать эффективной.«Если где-то будет упрощение образовательной программы, то это неправильно. По крайней мере, за счет безопасности дорожного движения. Это очевидно. В идеале уровень подготовки водителей-любителей должен остаться прежним. А вот образовательные программы для профессионалов необходимо ужесточить, добавив туда новые элементы. Конечно, это будет стоить транспортным компаниям денег. Однако это должно окупиться существенным улучшением экономических показателей за счет повышения квалификации водителей. Приведу пример. Есть две транспортные компании. Они работают по одному маршруту на тех же машинах. У одной расход топлива составляет 36 литров на 100 км, у другой — 42-45 литров. Это огромная разница. Многое зависит от квалификации водителей. Также нельзя забывать и про сохранность машин», — полагает Александр Трахтенберг.По его мнению, при правильной организации системы обучения водителей расходы на переквалификацию — это инвестиции в будущее транспортной компании. Однако в случае формального подхода к реализации этой реформы никакого экономического эффекта не будет.«Многие наши люди принимают в штыки все нововведения государства. Именно поэтому в адрес этой реформы много критических стрел. Если транспортные компании и союзы заставят российские власти организовать не формальное, а настоящее обучение профессионалов, то от этого выиграют все стороны. Потому что в конечном счете транспортный бизнес будет экономить государству топливо», — считает Александр Трахтенберг.Впрочем, есть опасения, что хорошую идею чиновники дискредитируют, в итоге результат будет совершенно не тот, что ожидается. В этом случае транспортные компании вместо улучшения экономичности получат дополнительную финансовую нагрузку, которая может повлиять на рентабельность бизнеса.