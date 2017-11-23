Кризис

Задолженность потребителей Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 16,8 млрд рублей

Задолженность потребителей Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 16,8 млрд руб. Из них 8,6 млрд руб. приходится на электроэнергию и 8,2 млрд руб. — на тепловую энергию, сообщает пресс-служба компании.



По сравнению с 2016 годом долг потребителей вырос на 2.2 млрд руб. К категории злостных неплательщиков традиционно относятся управляющие компании и ТСЖ. В 2017 их долг вырос до 9,4 млрд рублей с 8,4 млрд в 2016 году. В наиболее сложном положении из предприятий находится МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие» (долг — 80 млн 542 тыс. рублей) и ООО «УК Энергетик» (Нижняя Тура) (долг — 77 млн 291 тыс. рублей).



«Вырос и долг населения, которое также демонстрирует слабую платежную дисциплину, население, с 1,3 млрд руб. в 2016 до до 1,4 млрд руб. в 2017 году», — говорится в сообщении.



Регулярно нарушают обязательства перед «ЭнергосбыТ Плюс» учреждения, финансируемые из бюджета: школы, больницы, детские сады и высшие учебные заведения. В 2017 году их долг вырос до 817 млн руб.

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