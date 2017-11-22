Дайджест
Россияне стали чаще путешествовать в Финляндию
22 ноябрь 2017 (17:45)
Согласно исследованию сервиса «Туту.ру», в октябре 2017 года популярность Хельсинки среди российских туристов выросла втрое по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Направление Санкт-Петербург — Хельсинки стало первым по популярности — 30% от общего количества проданных билетов в Европу. В 2016 году данный маршрут был на пятом месте рейтинга — всего 12,4%. При этом на спрос не повлиял тот факт, что стоимость билетов незначительно выросла — с 3,8 до 4 тыс. руб. за билет.
Также более чем в три раза возросли продажи билетов по направлению Москва — Хельсинки: с 1,8 до 5,8%. В рейтинге популярности маршрут с 8 места поднялся на 5 строчку. По этому направлению цены на билеты снизились с 7,5 до 7,2 тыс. руб. в одну сторону.
Направление Санкт-Петербург — Хельсинки стало первым по популярности — 30% от общего количества проданных билетов в Европу. В 2016 году данный маршрут был на пятом месте рейтинга — всего 12,4%. При этом на спрос не повлиял тот факт, что стоимость билетов незначительно выросла — с 3,8 до 4 тыс. руб. за билет.
Также более чем в три раза возросли продажи билетов по направлению Москва — Хельсинки: с 1,8 до 5,8%. В рейтинге популярности маршрут с 8 места поднялся на 5 строчку. По этому направлению цены на билеты снизились с 7,5 до 7,2 тыс. руб. в одну сторону.
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