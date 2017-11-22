Дайджест
Польша заключила контракт о закупках СПГ в США
22 ноябрь 2017 (10:34)
Подписан контракт с компанией Centrica LNG о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США. Согласно договору топливо будет поставляться 5 лет. Об этом сообщает сайт польской компании PGNiG.
Газ предназначен для рынка Польши и других стран Центральной Европы. Польша объясняет сделку необходимостью повысить энергетическую безопасность региона, где «исторически доминировал российский газ».
Отмечается, что подписанный контракт лишь первый из запланированных.
О возможностях США помочь Польше и другим европейским государствам с диверсификацией поставок газа в июле говорил американский лидер Дональд Трамп.
Газ предназначен для рынка Польши и других стран Центральной Европы. Польша объясняет сделку необходимостью повысить энергетическую безопасность региона, где «исторически доминировал российский газ».
Отмечается, что подписанный контракт лишь первый из запланированных.
О возможностях США помочь Польше и другим европейским государствам с диверсификацией поставок газа в июле говорил американский лидер Дональд Трамп.
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