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Польша заключила контракт о закупках СПГ в США

Подписан контракт с компанией Centrica LNG о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США. Согласно договору топливо будет поставляться 5 лет. Об этом сообщает сайт польской компании PGNiG.



Газ предназначен для рынка Польши и других стран Центральной Европы. Польша объясняет сделку необходимостью повысить энергетическую безопасность региона, где «исторически доминировал российский газ».



Отмечается, что подписанный контракт лишь первый из запланированных.



О возможностях США помочь Польше и другим европейским государствам с диверсификацией поставок газа в июле говорил американский лидер Дональд Трамп.

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