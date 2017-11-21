Спорная независимость от ГИБДД

До конца 2017 года субъектам и муниципалитетам РФ могут расширить права по организации выделенных полос и платных парковок. Соответствующий законопроект готовится к принятию во втором чтении в Госдуме. В случае одобрения документа ГИБДД будет сложнее отстаивать свою позицию — в первую очередь по платным парковкам. Однако возможность для маневра у Госавтоинспекции остается, вопрос в том, как ведомство этим воспользуется.Новые нормы о платных парковках и выделенных полосах включены в проект закона «Об организации дорожного движения». Он поступил в Госдуму от Минтранса еще в 2016 году и в декабре был принят в первом чтении. Однако наличие в законопроекте пунктов, предоставляющих субъектам право на введение платного проезда, вызвало протесты среди автомобилистов. В итоге документ ушел на доработку, которая велась почти год.О результатах проработки законопроекта на днях рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, поправки предлагают передать субъектам и муниципалитетам право на ограничение движения отдельных видов транспорта по выделенным полосам. С одобрения областных и городских властей там может передвигаться или только общественный транспорт, или вдобавок такси.Еще одним пунктом законопроекта предлагается передать субъектам право определять платные и бесплатные парковочные зоны, а также устанавливать график их работы. Ранее на себя эти функции пыталась взять администрация города. Несколько лет назад в городе появились паркоматы, но ГИБДД заявила о незаконности взимания штрафов с водителей за неоплаченную стоянку.Третья поправка предлагает наделить муниципалитеты полномочиями по установке камер на трассах и дорожных знаков. По словам Е. Москвичева, эта мера позволит ускорить работу по ликвидации лишних табличек на автодорогах или добавлению новых.Глава комитета Госдумы по транспорту полагает, что законопроект с новыми поправками будет принят до конца 2017 года. Каким образом он повлияет на организацию выделенных полос и платных парковок, спрогнозировать сложно. Для Екатеринбурга оба вопроса остаются болевыми точками из-за конфликта администрации города с управлением ГИБДД по Свердловской области, о чем ранее писал УрБК.Урбанисты и автомобилисты в этом законе приветствуют только предоставление дополнительных полномочий органам местной власти. Однако как будут разделять субъекты и муниципалитеты между собой права за платные парковки, до конца не понятно. Архитектор фонда «Город.PRO» Владимир Злоказов предположил, что областной Минтранс будет наделен этими полномочиями де-юре, а де-факто они будут переданы органам местного самоуправления.Председатель комиссии по логистике Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб, в свою очередь, считает, что решающее слово по вопросу платных парковок будет за субъектом.Другой вопрос, что даже расширение полномочий местных органов власти вряд ли решит конфликт с выделенными полосами и платными парковками. В первом случае Госавтоинспекции оставили пространство для маневра — право полного контроля за организацией движения общественного транспорта субъект так и не получает по законопроекту. По обустройству платных парковок ситуация уже другая.«Я думаю, у ГИБДД здесь уже не будет никаких возможностей, но они все-таки будут вставлять палки в колеса на региональном уровне», — сказал Алексей Беззуб.Впрочем, эксперты считают, что независимо от того, кто получил бы полномочия по парковкам и выделенным полосам, на слаженную работу по организации движения вряд ли приходится рассчитывать. Примером тому является недавняя проверка Госавтоинспекцией «косого» пешеходного перехода на проспекте Ленина, который был обустроен таким образом.«После проведения капитального ремонта проспекта Ленина мероприятия по организации движения пешеходов проведены не были. В связи с чем наблюдается хаотичное движение пешеходов к месту посадки трамвая и другие неорганизованные дорожные условия», — заключили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.В ведомстве, с одной стороны, признали, что обустройство «зебры» в таком виде не предусмотрено законодательством. Однако требовать от городских властей переделать объект ГИБДД не стала. Вместо этого ведомство посоветовало огородить забором тротуар вдоль проспекта Ленина и перенести трамвайные и автобусные остановки. Таким образом, Госавтоинспекция допустила сохранение «косого» пешеходного перехода, который законодательством и не предусмотрен.В результате в случае принятия законопроекта ситуация с выделенными полосами и паркоматами для Екатеринбурга особо не поменяется. ГИБДД и муниципалитет так и останутся на своих позициях — одни будут выступать за расширение автомобильного движения, другие за вытеснение водителей из города. Вместе с тем методы и Госавтоинспекции, и администрации города и в дальнейшем будут вызывать удивление у горожан.