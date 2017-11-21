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Овечкин не смог поразить ворота в шестом матче подряд

21 ноябрь 2017 (17:00)

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей отличились Джонни Годро, Шон Монахан, Микаэль Баклунд и Марк Джиордано. За хозяев шайбу забросил Ларс Эллер.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин не смог поразить ворота уже в шестом матче подряд.

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