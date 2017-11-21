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Самолет Cessna-172 упал на дом в Сан-Хосе
21 ноябрь 2017 (17:00)
Легкомоторный самолет Cessna-172 упал на дом в Сан-Хосе, штат Калифорния, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Рейд Хиллвью. После взлета пилот сообщил диспетчеру о сбое в системе и попытался вернуться в аэропорт, однако не справился с управлением и упал на гараж, пристроенный к жилому дому.
В результате произошедшего двое пассажиров самолета получили серьезные травмы, еще один пассажир отделался незначительными повреждениями. Все пострадавшие были госпитализированы.
Уточняется, что во время падения самолета в доме находились несколько человек, но никто из них не пострадал.
Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Рейд Хиллвью. После взлета пилот сообщил диспетчеру о сбое в системе и попытался вернуться в аэропорт, однако не справился с управлением и упал на гараж, пристроенный к жилому дому.
В результате произошедшего двое пассажиров самолета получили серьезные травмы, еще один пассажир отделался незначительными повреждениями. Все пострадавшие были госпитализированы.
Уточняется, что во время падения самолета в доме находились несколько человек, но никто из них не пострадал.
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