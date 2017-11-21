Дайджест

Самолет Cessna-172 упал на дом в Сан-Хосе

Легкомоторный самолет Cessna-172 упал на дом в Сан-Хосе, штат Калифорния, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает ABC News.



Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Рейд Хиллвью. После взлета пилот сообщил диспетчеру о сбое в системе и попытался вернуться в аэропорт, однако не справился с управлением и упал на гараж, пристроенный к жилому дому.



В результате произошедшего двое пассажиров самолета получили серьезные травмы, еще один пассажир отделался незначительными повреждениями. Все пострадавшие были госпитализированы.



Уточняется, что во время падения самолета в доме находились несколько человек, но никто из них не пострадал.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: