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В Чехии освоят производство электромобилей

Чешская автомобильная марка Skoda планирует выпускать электрические автомобили на заводе в Млада-Болеславе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».



Первая серийная электрическая модель бренда с гибридной силовой установкой будет выпущена в 2019 году. Производство автомобиля наладят на заводе в Квасинах. Выпуск полностью электрической модели начнется на заводе в Млада-Болеславе в 2020 году.



«Мы очень рады тому, что первый электромобиль Skoda будет произведен именно в Чешской Республике. Это решение подчеркивает уверенность концерна Volkswagen Group в нашей марке и ее сотрудниках. Старт производства электромобилей станет новой вехой в истории не только Skoda, но и промышленности всей страны», — прокомментировал новость председатель совета директоров Skoda Бернхард Майер.

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