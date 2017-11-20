Налоги «уводят» деньги из региона

В Свердловской области растет собираемость налогов. За год объем поступлений в консолидированный бюджет страны вырос на 16,7%, при этом темп прироста в федеральную казну значительно выше, чем в местные. Эксперты объясняют подобную диспропорцию продолжающимся сокращением доходов населения, налоги на которые в основном и формируют местные бюджеты. Недостаток средств в регионе частично компенсируется за счет целевых трансфертов из федерального бюджета. Установленная в России бюджетная система несовершенна, однако в стране нет предпосылок для отказа от такого «ручного управления».По данным Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, с начала года с территории Свердловской области поступило в консолидированный бюджет РФ 261,2 млрд руб., что на 16,7% выше показателя прошлого года. При этом поступления в федеральный бюджет выросли на 24,2%, до 82,8 млрд руб., в региональный — на 14,7%, до 148,2 млрд руб., в бюджеты муниципальных образований области — на 7,8%, до 30,2 млрд руб.Подобная диспропорция объясняется источниками формирования бюджетов разных уровней. Основную долю перечислений в федеральный бюджет (78,1%) составляет налог на добавленную стоимость (НДС). За год сумма уплаченного в регионе НДС увеличилась на 16,8%, до 64,6 млрд руб. Второй источник — часть налога на прибыль организаций — вырос в 2,2 раза.«Что налог на прибыль и НДС вырастет по исполнению бюджета, было очевидно. Мы помним, что с начала года выросли цены на сталь, цветные металлы и нефтегазовое сырье, которые являются основными источниками нашего экспорта. Соответственно, нефтедобывающие и металлургические предприятия стали платить больше налогов на прибыль, соответственно, выросла прибыль банков, которая по итогу года будет, наверное, под 1 трлн руб. На основании повышенного поступления денег в экономику вырос импорт, поскольку рубль был на высоких значениях и импортировать было выгодно. Соответственно входящий НДС вырос значительно», — пояснил генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.В то же время основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (41,2%), налога на доходы физических лиц (НДФЛ, 32,7%). Объем поступлений в местные бюджеты состоит из НДФЛ на две трети.«Три года продолжается снижение покупательской способности граждан, поэтому это абсолютно закономерная ситуация: при падении доходов налоги на эти доходы вырасти не могут серьезно. И даже прирост на 5% — большое достижение налоговой службы, поскольку он связан с ужесточением контроля за дисциплинированностью налогоплательщиков и борьбой с уклонением от уплаты налогов», — прокомментировал независимый финансовый аналитик Константин Селянин.Более низкие темпы роста сборов по НДФЛ по сравнению с налогом на прибыль предприятий демонстрируют нежелание предпринимателей увеличивать зарплату своим работникам, считает Виталий Калугин.«Думаю, что нарастить НДФЛ не удалось по одной простой причине: несмотря на то, что предприятия получают дополнительную прибыль, они не склонны платить своим работникам выше. Соответственно, официальные доходы, которые учитываются в статистике в основном по крупным и средним предприятиям, не выросли», — заключил он.Впрочем, частично отправленные в федеральный бюджет средства вернутся в регион в виде трансфертов. Как правило, они имеют целевое значение, а решение по ним принимается в «ручном режиме».«У нас законодательство построено таким образом, что большая часть налогов поступает в федеральный бюджет, а оттуда уже их перераспределяют в виде тех же трансфертов в регионы. Вообще эта система несовершенна как минимум из-за того, что происходит двойное движение денег. Проблема давно назрела, на мой взгляд. В регионе должна оставаться та часть налогов, которая будет покрывать его задачи», — считает Константин Селянин.Виталий Калугин прогнозирует, что в ближайшие годы ситуация останется такой же.«Вилка рассуждений «богатый федеральный бюджет — бедные муниципальные» продолжает расширяться. То, что муниципалов, а потом и субъекты федерации немножечко Москва грабит, — это тенденция длительная, я не вижу при сложившейся экономической парадигме ее изменения. Только трансферты, только «подачки». Ручное управление сохранится, более того, ситуация ухудшается последние 3-4 года», — добавил он.Отметим, что в следующем году расходы Свердловской области превысят доходы на 11,3 млрд руб. При этом ранее вместо дефицита чиновники планировали выйти в 2018 году на профицит в 1,2 млрд руб. В то же время в Екатеринбурге по сравнению с прошлым годом сокращаются и доходы, и расходы, и разрыв между ними, однако при этом муниципальный долг мегаполиса может вырасти в 1,6 раза.