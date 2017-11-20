Дайджест

Российский бизнес пожаловался на высокие налоги

Представители российского бизнеса пожаловались президенту Владимиру Путину на возросшую налоговую нагрузку. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России» главе государства.



«Больше 100 млрд руб. придется доплатить бизнесу только в 2018 году из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета», — отмечает издание. Введение новых платежей нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки, напоминают представители бизнеса.



В 2014 году президент ввел мораторий на рост налоговой нагрузки до конца 2018 года, но с тех пор добавилось много новых платежей и сборов, которые формально налогами не являются. В начале текущего года председатель правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, которые предусматривают новые платежи, пока не будет принят закон о них.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: