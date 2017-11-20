Дайджест
Российский бизнес пожаловался на высокие налоги
20 ноябрь 2017 (17:10)
Представители российского бизнеса пожаловались президенту Владимиру Путину на возросшую налоговую нагрузку. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России» главе государства.
«Больше 100 млрд руб. придется доплатить бизнесу только в 2018 году из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета», — отмечает издание. Введение новых платежей нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки, напоминают представители бизнеса.
В 2014 году президент ввел мораторий на рост налоговой нагрузки до конца 2018 года, но с тех пор добавилось много новых платежей и сборов, которые формально налогами не являются. В начале текущего года председатель правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, которые предусматривают новые платежи, пока не будет принят закон о них.
«Больше 100 млрд руб. придется доплатить бизнесу только в 2018 году из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета», — отмечает издание. Введение новых платежей нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки, напоминают представители бизнеса.
В 2014 году президент ввел мораторий на рост налоговой нагрузки до конца 2018 года, но с тех пор добавилось много новых платежей и сборов, которые формально налогами не являются. В начале текущего года председатель правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, которые предусматривают новые платежи, пока не будет принят закон о них.
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