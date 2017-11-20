Зарплату задержали 16 тысячам свердловчан

С начала 2017 года Государственная инспекция труда в Свердловской области выявила задолженность по зарплате перед 16 тыс. сотрудников предприятий региона. Общая сумма долгов превысила 320 млн руб. В январе-октябре в инспекцию поступило более 7 тыс. обращений граждан. В 50% случаев факты нарушений трудового законодательства подтвердились. В отношении 4 тыс. должностных и юридических лиц было открыто административное производство.Как сообщает Свердловскстат, в последние месяцы в Свердловской области наблюдается резкий рост выявленной просроченной задолженности. В августе 2017 года показатель составлял 1 млн 945 тыс. руб., в сентябре — 3 млн 719 тыс. руб., в октябре — 11 млн 908 тыс. руб., в ноябре — 29 млн 451 тыс. руб. Таким образом, уровень просроченной задолженности повысился в 15 раз.Государственная инспекция труда и прокуратура каждую неделю выявляют новые предприятия, где наблюдаются задержки с выплатой заработной платы. В частности, недавно следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» из-за ситуации на качканарском заводе ОАО «Металлист». Производство было начато по итогам прокурорской проверки. В надзорном ведомстве выяснили, что 669 работников предприятия не получали зарплату с августа по октябрь 2017 года. Общая сумма задолженности составила 22,2 млн руб.Также в ноябре было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Камышловский завод мозаичных плит» в размере более 1,6 млн руб. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность перед 59 работниками за период с октября 2016 года по май 2017 года. Ранее в отношении директора управляющей организации «Камышловского завода мозаичных плит» неоднократно возбуждались административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы».Кроме того, в этом месяце проходила информация о крупных долгах по зарплате на Баланашском машиностроительном заводе, в ОАО «Фирма Энергозащита», строительной компании «СК РостЕК», «Городской энергосервисной компании» в Нижней Туре.Эксперт-аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев призывает не драматизировать сложившуюся ситуацию.«Я бы не назвал такие задержки массовыми. В сентябре среднесписочная численность работников по полному кругу организаций Свердловской области составляла 1 млн 571 тыс. 523 человека. Если задержки с начала года коснулись 16 тыс. человек, то это совсем немногим более 1% от числа занятых. Этот показатель несколько превышает общероссийский уровень — менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности. Этот уровень с небольшими колебаниями поддерживается на протяжении длительного времени», — заявил Алексей Калачев.Впрочем, далеко не все случаи задержек зарплаты в Свердловской области попадают в официальную статистику. Государственная инспекция труда и прокуратура физически не способны выявить все проблемные предприятия. Некоторым компаниям успешно удается скрывать имеющуюся задолженность по зарплате.Аналитик «Финама» назвал наиболее проблемные отрасли экономики, где чаще всего наблюдаются задержки.«Задолженность организаций в РФ, находящихся в стадии банкротства, на 1 октября 2017 года составила 859 млн руб. (25,4%), из них 479 млн руб. (55,7%) приходится на обрабатывающие производства, 155 млн руб. (18%) — строительные компании, 83 млн руб. (9,7%) — предприятия по добыче полезных ископаемых, 74 млн руб. (8,6%) — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 34 млн руб. (4%) — транспорта», — рассказал Алексей Калачев.Эксперты выделяют несколько причин роста задолженности по заработной плате в Свердловской области, который наблюдается в последние месяцы. В первую очередь это может быть связано с повышением эффективности работы государственной инспекции труда и прокуратуры. В этом году они стали лучше выявлять проблемные предприятия.Еще одной причиной по-прежнему является неблагоприятная макроэкономическая ситуация.«Многие предприятия малого бизнеса задерживают зарплату из-за нехватки оборотных средств. В последние годы производительность труда росла в три раза медленнее, чем зарплата. Также можно отметить высокую стоимость кредитных ресурсов, действие санкций, сокращение объемов государственных субсидий и так далее. Все это в совокупности создает очень серьезный негатив для уральских предприятий. Многие работодатели испытывают масштабные финансовые проблемы», — полагает президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» Анатолий Филиппенков.Как отмечают эксперты, у многих уральских предприятий не хватает средств для осуществления профессиональной деятельности. Поэтому они вынуждены наращивать кредиторскую задолженность или накапливать долги по зарплате. Поскольку явных признаков восстановления российской экономики не наблюдается, в ближайшее время рассчитывать на улучшение ситуации с выплатой зарплат не приходится.