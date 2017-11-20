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Зарплату задержали 16 тысячам свердловчан
20 ноябрь 2017 (16:14)
С начала 2017 года Государственная инспекция труда в Свердловской области выявила задолженность по зарплате перед 16 тыс. сотрудников предприятий региона. Общая сумма долгов превысила 320 млн руб. В январе-октябре в инспекцию поступило более 7 тыс. обращений граждан. В 50% случаев факты нарушений трудового законодательства подтвердились. В отношении 4 тыс. должностных и юридических лиц было открыто административное производство.
Как сообщает Свердловскстат, в последние месяцы в Свердловской области наблюдается резкий рост выявленной просроченной задолженности. В августе 2017 года показатель составлял 1 млн 945 тыс. руб., в сентябре — 3 млн 719 тыс. руб., в октябре — 11 млн 908 тыс. руб., в ноябре — 29 млн 451 тыс. руб. Таким образом, уровень просроченной задолженности повысился в 15 раз.
Государственная инспекция труда и прокуратура каждую неделю выявляют новые предприятия, где наблюдаются задержки с выплатой заработной платы. В частности, недавно следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» из-за ситуации на качканарском заводе ОАО «Металлист». Производство было начато по итогам прокурорской проверки. В надзорном ведомстве выяснили, что 669 работников предприятия не получали зарплату с августа по октябрь 2017 года. Общая сумма задолженности составила 22,2 млн руб.
Также в ноябре было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Камышловский завод мозаичных плит» в размере более 1,6 млн руб. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность перед 59 работниками за период с октября 2016 года по май 2017 года. Ранее в отношении директора управляющей организации «Камышловского завода мозаичных плит» неоднократно возбуждались административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы».
Кроме того, в этом месяце проходила информация о крупных долгах по зарплате на Баланашском машиностроительном заводе, в ОАО «Фирма Энергозащита», строительной компании «СК РостЕК», «Городской энергосервисной компании» в Нижней Туре.
Эксперт-аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев призывает не драматизировать сложившуюся ситуацию.
«Я бы не назвал такие задержки массовыми. В сентябре среднесписочная численность работников по полному кругу организаций Свердловской области составляла 1 млн 571 тыс. 523 человека. Если задержки с начала года коснулись 16 тыс. человек, то это совсем немногим более 1% от числа занятых. Этот показатель несколько превышает общероссийский уровень — менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности. Этот уровень с небольшими колебаниями поддерживается на протяжении длительного времени», — заявил Алексей Калачев.
Впрочем, далеко не все случаи задержек зарплаты в Свердловской области попадают в официальную статистику. Государственная инспекция труда и прокуратура физически не способны выявить все проблемные предприятия. Некоторым компаниям успешно удается скрывать имеющуюся задолженность по зарплате.
Аналитик «Финама» назвал наиболее проблемные отрасли экономики, где чаще всего наблюдаются задержки.
«Задолженность организаций в РФ, находящихся в стадии банкротства, на 1 октября 2017 года составила 859 млн руб. (25,4%), из них 479 млн руб. (55,7%) приходится на обрабатывающие производства, 155 млн руб. (18%) — строительные компании, 83 млн руб. (9,7%) — предприятия по добыче полезных ископаемых, 74 млн руб. (8,6%) — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 34 млн руб. (4%) — транспорта», — рассказал Алексей Калачев.
Эксперты выделяют несколько причин роста задолженности по заработной плате в Свердловской области, который наблюдается в последние месяцы. В первую очередь это может быть связано с повышением эффективности работы государственной инспекции труда и прокуратуры. В этом году они стали лучше выявлять проблемные предприятия.
Еще одной причиной по-прежнему является неблагоприятная макроэкономическая ситуация.
«Многие предприятия малого бизнеса задерживают зарплату из-за нехватки оборотных средств. В последние годы производительность труда росла в три раза медленнее, чем зарплата. Также можно отметить высокую стоимость кредитных ресурсов, действие санкций, сокращение объемов государственных субсидий и так далее. Все это в совокупности создает очень серьезный негатив для уральских предприятий. Многие работодатели испытывают масштабные финансовые проблемы», — полагает президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» Анатолий Филиппенков.
Как отмечают эксперты, у многих уральских предприятий не хватает средств для осуществления профессиональной деятельности. Поэтому они вынуждены наращивать кредиторскую задолженность или накапливать долги по зарплате. Поскольку явных признаков восстановления российской экономики не наблюдается, в ближайшее время рассчитывать на улучшение ситуации с выплатой зарплат не приходится.
Как сообщает Свердловскстат, в последние месяцы в Свердловской области наблюдается резкий рост выявленной просроченной задолженности. В августе 2017 года показатель составлял 1 млн 945 тыс. руб., в сентябре — 3 млн 719 тыс. руб., в октябре — 11 млн 908 тыс. руб., в ноябре — 29 млн 451 тыс. руб. Таким образом, уровень просроченной задолженности повысился в 15 раз.
Государственная инспекция труда и прокуратура каждую неделю выявляют новые предприятия, где наблюдаются задержки с выплатой заработной платы. В частности, недавно следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» из-за ситуации на качканарском заводе ОАО «Металлист». Производство было начато по итогам прокурорской проверки. В надзорном ведомстве выяснили, что 669 работников предприятия не получали зарплату с августа по октябрь 2017 года. Общая сумма задолженности составила 22,2 млн руб.
Также в ноябре было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Камышловский завод мозаичных плит» в размере более 1,6 млн руб. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность перед 59 работниками за период с октября 2016 года по май 2017 года. Ранее в отношении директора управляющей организации «Камышловского завода мозаичных плит» неоднократно возбуждались административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы».
Кроме того, в этом месяце проходила информация о крупных долгах по зарплате на Баланашском машиностроительном заводе, в ОАО «Фирма Энергозащита», строительной компании «СК РостЕК», «Городской энергосервисной компании» в Нижней Туре.
Эксперт-аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев призывает не драматизировать сложившуюся ситуацию.
«Я бы не назвал такие задержки массовыми. В сентябре среднесписочная численность работников по полному кругу организаций Свердловской области составляла 1 млн 571 тыс. 523 человека. Если задержки с начала года коснулись 16 тыс. человек, то это совсем немногим более 1% от числа занятых. Этот показатель несколько превышает общероссийский уровень — менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности. Этот уровень с небольшими колебаниями поддерживается на протяжении длительного времени», — заявил Алексей Калачев.
Впрочем, далеко не все случаи задержек зарплаты в Свердловской области попадают в официальную статистику. Государственная инспекция труда и прокуратура физически не способны выявить все проблемные предприятия. Некоторым компаниям успешно удается скрывать имеющуюся задолженность по зарплате.
Аналитик «Финама» назвал наиболее проблемные отрасли экономики, где чаще всего наблюдаются задержки.
«Задолженность организаций в РФ, находящихся в стадии банкротства, на 1 октября 2017 года составила 859 млн руб. (25,4%), из них 479 млн руб. (55,7%) приходится на обрабатывающие производства, 155 млн руб. (18%) — строительные компании, 83 млн руб. (9,7%) — предприятия по добыче полезных ископаемых, 74 млн руб. (8,6%) — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 34 млн руб. (4%) — транспорта», — рассказал Алексей Калачев.
Эксперты выделяют несколько причин роста задолженности по заработной плате в Свердловской области, который наблюдается в последние месяцы. В первую очередь это может быть связано с повышением эффективности работы государственной инспекции труда и прокуратуры. В этом году они стали лучше выявлять проблемные предприятия.
Еще одной причиной по-прежнему является неблагоприятная макроэкономическая ситуация.
«Многие предприятия малого бизнеса задерживают зарплату из-за нехватки оборотных средств. В последние годы производительность труда росла в три раза медленнее, чем зарплата. Также можно отметить высокую стоимость кредитных ресурсов, действие санкций, сокращение объемов государственных субсидий и так далее. Все это в совокупности создает очень серьезный негатив для уральских предприятий. Многие работодатели испытывают масштабные финансовые проблемы», — полагает президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» Анатолий Филиппенков.
Как отмечают эксперты, у многих уральских предприятий не хватает средств для осуществления профессиональной деятельности. Поэтому они вынуждены наращивать кредиторскую задолженность или накапливать долги по зарплате. Поскольку явных признаков восстановления российской экономики не наблюдается, в ближайшее время рассчитывать на улучшение ситуации с выплатой зарплат не приходится.
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