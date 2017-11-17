Кризис
Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-октябре сократился на 3,3%
17 ноябрь 2017 (18:00)
Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-октябре 2017 года составил 874 млрд 856 млн руб., что на 3,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Свердловскстат.
В октябре 2017 года оборот розничной торговли составил 92 млрд 298 млн руб., что на 0,2% выше уровня соответствующего месяца 2016 года (также в сопоставимых ценах).
Отметим, что ранее розничная торговля в Свердловской области непрерывно «сжималась» 45 месяцев подряд. Это было самое длительное снижение показателя с 2000 года.
В октябре 2017 года оборот розничной торговли составил 92 млрд 298 млн руб., что на 0,2% выше уровня соответствующего месяца 2016 года (также в сопоставимых ценах).
Отметим, что ранее розничная торговля в Свердловской области непрерывно «сжималась» 45 месяцев подряд. Это было самое длительное снижение показателя с 2000 года.
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