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В результате аварии в Канаде разлилось почти 800 тыс. тонн нефти

В результате аварии на трубопроводе Keystone компании Transcanada разлилось около 795 тыс. т. нефти. Об этом сообщает телеканал «Си-би-си» со ссылкой на представителей компании.



Авария произошла в округе Маршалл американского штата Оклахома. Отмечается, что от разлива нефти может пострадать местное население, в том числе одно из коренных племен.



Часть трубопровода была перекрыта для устранения последствий аварии.



Ранее сообщалось, что в акватории Владивостока произошел разлив нефти.

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