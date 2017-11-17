Дайджест

В результате аварии в Канаде разлилось почти 800 тыс. тонн нефти

17 ноябрь 2017 (16:25)

В результате аварии на трубопроводе Keystone компании Transcanada разлилось около 795 тыс. т. нефти. Об этом сообщает телеканал «Си-би-си» со ссылкой на представителей компании.

Авария произошла в округе Маршалл американского штата Оклахома. Отмечается, что от разлива нефти может пострадать местное население, в том числе одно из коренных племен.

Часть трубопровода была перекрыта для устранения последствий аварии.

Ранее сообщалось, что в акватории Владивостока произошел разлив нефти.

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