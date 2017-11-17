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Россельхознадзор опроверг информацию о завозе в Екатеринбург зараженной свинины

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Управление Россельхознадзора по Свердловской области опровергло информацию о том, что в Екатеринбург была завезена свинина из тюменского предприятия ООО «Комплекс», где ранее выявили геном африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Управление информирует о том, что не располагает сведениями о поступлении свиноводческой продукции с геномом АЧС на территорию Свердловской области, а также сообщает, что Управлением Россельхознадзора по Свердловской области постоянно проводятся ограничительные мероприятия по недопущению продукции из регионов, где выявлены очаги инфекции», — говорится в сообщении.



Напомним, из шести регионов Уральского федерального округа с начала ноября 2017 года случаи заболевания африканской чумой свиней зафиксировали уже в четырех. 3 ноября АЧС в поселке Тимирязевский Чебаркульского района, где животных в личном подсобном хозяйстве кормили термически необработанными отходами. В результате всех свиней в данном населенном пункте подвергли эвтаназии и сожгли. В регионе до сих пор действуют особые пропускные правила в зараженный пункт.



На прошлой неделе, 10 ноября, заражение АЧС зарегистрировали в селе Шорохово Исетского района Тюменской области, где расположен свинокомплекс ООО «Комплекс». Это одно из крупнейших предприятий региона, которое поставляет мясо переработчикам ЗАО МПК «Абсолют», ООО «Мясокомбинат Ялуторовский» и десяткам других компаний.



При этом Россельхознадзор подозревает, что ООО «Комплекс» скрывало падеж животных как минимум две недели и продолжало рассылать зараженную продукцию переработчикам, в том числе в другие регионы. В связи с этим надзорный орган обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц.

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